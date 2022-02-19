Новые учебные пособия по бурятскому языку для шестиклассников разработают в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые учебные пособия по бурятскому языку для шестых классов разработают в 2022 году в Иркутской области. Планируется, что это будет учебно-методический комплект под названием «Буряад хэлэн». В комплект войдет образовательная программа, учебник, рабочие тетради, хрестоматия, аудиоматериалы и методическое пособие для учителя.

- Уникальность этого комплекта в том, что он создавался с учетом языковых и культурных традиций, присущих носителям языка, проживающим в Усть-Ордынском Бурятском округе, - отметил министр образования Приангарья Максим Парфенов. - Обучая детей по этим учебникам, мы хотим сохранить самобытность и связи с историческим прошлым их малой родины.

Добавим, что бурятский язык и литературу, историю и культуру бурятского народа в этом учебном году изучают 8 тысяч школьников в 86 школах Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского района и Ангарска.

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