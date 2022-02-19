Стало известно, когда может открыться иркутский ТРК "Сильвер Молл". Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Руководители иркутского ТРК "Сильвер Молл", который в декабре прошлого года закрыли из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности, обещают устранить все нарушения к 25 февраля. Об этом заявил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин, который побывал на встрече руководства ТРК и сотрудников МЧС.

- Собственник взял на себя обязательства по устранению замечаний МЧС, которые угрожают жизни и здоровью посетителей и работников центра по максимуму, до 25 февраля 2022 года, - написал Андрей Лабыгин на своей станице в соцсети. - Кроме этого, руководители разработают «дорожную карту» по ликвидации недостатков, с которыми возможна эксплуатация центра. МЧС за это время четко определится по перечню тех недостатков в пожарной безопасности, с которыми возможно разрешить эксплуатацию ТРК.

По словам Андрея Лабыгина, при соблюдении всех договоренностей "Сильвер Молл" может открыть свои двери для посетителей уже 26-28 февраля.

Напомним, на прошлой неделе Свердловский районный суд Иркутска в третий раз запретил открыться «Сильвер Моллу». Дело в том, что после проверки всего здания «Сильвер Молл», специалисты в общей сложности нашли 52 нарушения, которые представляют реальную опасность для посетителей в случае пожара. Список нарушений вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

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