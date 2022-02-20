1221 случай заражения COVID-19 выявлен за сутки в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск продолжает лидировать в суточном приросте заболевших коронавирусом. За минувшие 24 часа COVID-19 был выявлен у 1221 иркутянина, при этом общее число получивших положительные результаты ПЦР-тестов в Приангарье за этот срок 2417. Данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

В тройке лидеров по заболеваемости на сегодняшний день также находятся города Ангарск (+212 за сутки), Братск (+180). Далее следует Иркутский район (+130). В остальных муниципалитетах число случаев инфицирования за сутки меньше сотни.

В ковидных госпиталях сегодня лечат больше четырех тысяч пациентов. За сутки скончались еще 16 человек.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 февраля

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 20 февраля. Фото: оперативный штаб Приангарья по борьбе с коронавирусом

Читайте также:

Задушил свою девушку, проиграв деньги в автоматах. Спустя 16 лет раскрыто убийство продавца ночного киоска в Шелехове (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08