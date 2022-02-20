80 спецмашин устраняют последствия снегопада в Иркутске 20 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снег, зарядивший в Иркутске 20 февраля, доставляет немало неудобств, как пешеходам, так и автомобилистам. В усиленном порядке его с городских улиц убирают более 80 спецмашин. Об этом сообщает перс-служба администрации города Иркутска.

- Дорожные службы проводят посыпку проезжей части противогололедными материалами, разметание снега на магистральных улицах, очистку остановок общественного транспорта, - отмечают в мэрии.

Также чистят пешеходные зоны – тротуары, дворы, последствия снегопада в течение дня убирают и на общегородских пространствах.

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