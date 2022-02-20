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Происшествия20 февраля 2022 9:41

Автомобилист проехал на красный свет и сбил 59-летнюю иркутянку на улице Сергеева

Женщина в больнице
Мария КНЯЗЕВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Автомобилист проехал на красный свет и сбил 59-летнюю иркутянку на улице Сергеева

Автомобилист проехал на красный свет и сбил 59-летнюю иркутянку на улице Сергеева

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, произошедшего на улице Сергеева днем 20 февраля. На данной улице автомобилист продолжил движение, когда загорелся на красный сигнал светофора и в итоге сбил пешехода. 59-летнюю женщину доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Предварительно установлено, что иркутянка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрезающий сигнал светофора, - отмечают в Госавтоинспекции. - Проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

О том, пострадал ли сам 44-летний не водитель, не сообщается.

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