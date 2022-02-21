Восьмибалльные пробки сковали Иркутск 21 февраля утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 21 февраля утром образовались восьмибалльные. Заторы есть на подъезде ко всем переправам с левого берега Ангары - на правый, то есть по направлению в центр города.

- Пробки в Иркутске 8 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в понедельник, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 5 баллов.

А пока что автомобили и общественный транспорт медленно едут по Иннокентьевскому мосту, улице Сурнова, улицам Боткина, 2-ая Железнодорожная, Маяковского, Челнокова, Профсоюзная, Гоголя, бульваре Гагарина, улицам Седова, Байкальская, Лермонтова и Старо- Кузьмихинская, Захарова и на плотине ГЭС.

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