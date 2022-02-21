Два туристических поезда пустят по Кругобайкальской железной дороге с 11 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туристические поезда выходного дня будут курсировать по Кругобайкальской железной дороге с 11 марта. Отправляться составы будут из двух городов – Иркутска и Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Оба поезда будут называться «Байкальский экспресс», номера только разные - № 928 и № 929.

- Маршрута два и оба круговые: Иркутск - Слюдянка-1 – Байкал – Иркутск и Улан-Удэ - Слюдянка-1 - Байкал - Иркутск - Улан-Удэ, - отмечают железнодорожники.

Начинаться путешествие на поездах по КБЖД будет по пятницам вечером. Отправление из столицы Приангарья в 20.00, а из столицы Бурятии в 22.26. Домой туристы вернутся в воскресенье.

Читайте также:

Страшные раны и шок. Алабай едва не загрыз насмерть женщину в Бурятии (подробности)

«Нам не угрожали». У хозяев расстрелянного из арбалета кота полностью сгорел дом под Иркутском. Семья погорельцев из поселка Стеклянка просит иркутян помочь прибраться на пепелище (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08