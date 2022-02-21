Сильный ветер с порывами до 13 м/с ожидается в Иркутской области 21 февраля

Сильный ветер с порывами ветра до 13 метров в секунду ожидается в Иркутской области 21 февраля

21 февраля нужно крепко завязывать шарф, чтобы не сдуло. В Иркутской области синоптики обещали сегодня ветреный день. Порывы сильного юго-западного и юго-восточного ветра достигнут до 13 метров в секунду. Без порывов скорость ветра будет чуть меньше – от 3 до 8 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского Гидрометцентра.

- При облачной погоде днем ожидается от -11 до -16 градусов ниже ноля, в северо-восточных районах холоднее – от -14 до -19 градусов, - рассказали в ведомстве. - Если выглянет солнце, то станет теплее – от -1 до -6 градусов.

Напомним, температура в Иркутске обещает быть практически около нуля, от -3 до -5 градусов. Но погода обманчива, не стоит забывать про ветер. В областном центре он будет от 3 до 8 метров в секунду.

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