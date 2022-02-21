Почти 5 тысяч школьников в Иркутске планируют сдать ЕГЭ в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом году ЕГЭ планируют сдать 4850 иркутян: больше четырех тысяч одиннадцатиклассников и 565 выпускников прошлых лет. На базе школ организуют 14 пунктов проведения экзаменов, а также 7 пунктов на дому. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Например, математику профильного уровня – будут сдавать 2615 школьника. Обществознание – 2524 человека. Информатику выбрали 1142 человека, физику – 834. Кроме того, в 2022 году выпускники будут сдавать историю, иностранные языки, биологию, литературу и географию, – сообщили в департаменте образования администрации города Иркутска.

ЕГЭ состоит из трех этапов. С 21 марта по 18 апреля пройдет досрочный период. С 26 мая по 21 июня – основной, 5, 8 и 20 сентября будут проводиться экзамены в рамках дополнительного этапа.

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