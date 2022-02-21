Водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и погиб в ДТП с грузовиком в Нижнеилимском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне днем, 20 февраля, в Нижнеилимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, на федеральной трассе А-331 «Вилюй» 55 -летний водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, из-за чего кроссовер выехал на встречку и врезался в грузовик «МАН», за рулем которого находился 60-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП на месте автоаварии мужчина, находившийся за рулем легковушки, скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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