67% месячной нормы осадков выпало в Иркутске в выходные. Фото: администрация Иркутска

Выходные в Иркутске выдались снежными. Только за 20 февраля и ночь 21 февраля в городе выпало 67% месячной нормы осадков. Дорожные службы вышли на работу в усиленном режиме. В первую очередь уборка прошла на проезжих частях магистральных улиц, затем очистили тротуары, пешеходные переходы и остановки. Работы продолжают вести во всех районах города. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Ночью городская дорожная служба планирует использовать для вывоза снега лаповый снегопогрузчик. Днем для него подготовят снежный вал, чтобы обеспечить эффективную работу комплекса, - рассказали в администрации областного центра.

Вместе с тем синоптики обещают, что сегодня, 21 февраля, может пойти небольшой снег. Водителей просят соблюдать скоростной режим и обращать внимание на работающую технику.

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