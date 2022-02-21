5 человек погибли и 70 пострадали в ДТП за неделю в Иркутской области

70 человек пострадали в ДТП за минувшую неделю в Иркутской области

В Иркутской области 70 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях с 14 по 20 февраля. Они пострадали в 49 авариях, произошедших за минувшую неделю. И получили травмы – от легких до тяжелых. Об этом сообщают на официальной странице Управления ГИБДД по Иркутской области в инстаграм.

- За прошедшую неделю в ДТП погибло пять человек, - рассказали в ведомстве.

В одном из происшествий, управлявший автомобилем был в нетрезвом состоянии. Когда полицейский потребовал пройти медосмотр, водитель отказался.

Основной причиной дорожных аварий, как утверждают сотрудники ГИБДД, являются несоблюдение очереди на дороге – зарегистрировано 10 таких происшествий, неправильное расположение транспортного средства на проезжей части – выявлено 9 случаев, и нарушение скоростного режима.

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