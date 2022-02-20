Спасатели эвакуировали повредившую позвоночник девушку с горы Мамай в Бурятии
Спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы сегодня, 20 февраля, эвакуировали с горы Мамай девушку, повредившую позвоночник. Сибирячка каталась там на лыжах. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
К счастью, у спасателей сегодня на горе Мамай проходили сборы, поэтому помощь пострадавшей пришла моментально.
- Туристку с подозрением на перелом позвоночника транспортировали вниз и передали работникам медицины катастроф, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
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