Карманник-рецидивист со стажем снова попался на краже в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские заметили на остановке подозрительного мужчину. Сыщики решили проследить за сибиряком и уже через несколько минут взяли его с поличным на краже. Злоумышленник зашел за женщиной в автобус и вытащил у нее из кармана телефон. В отделе полиции оказалось, что при себе у подозреваемого был еще один смартфон, который ему не принадлежал. Его он похитил на автобусной остановке в Свердловском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Известно, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж и несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, - рассказали в ведомстве.

Против карманника возбуждено очередное уголовное дело по статье «Кража». 28-летнего мужчину заключили под стражу. Похищенные телефоны вскоре будут возвращены собственникам.

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