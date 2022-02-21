В Иркутской области наказали виновных в столкновении локомотивов на станции Андриановская Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутская транспортная прокуратура завершила проверку, организованную после столкновения локомотивов на станции Андриановская в Слюдянском районе, произошедшего 15 декабря 2021 года. Как стало известно, при проведении маневровых работ с путей сошла тележка локомотива. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Основной причиной схода явилась ненадлежащая работа должностных лиц Эксплуатационного локомотивного депо Слюдянка, станции Андриановская, Путевой машинной станции № 45 при производстве маневров, - рассказали в ведомстве.

Чтобы устранить нарушения, транспортным прокурором были внесены представления руководителям организаций. Замечания были устранены. Шесть работников были оштрафованы, в том числе начальник и дежурный по станции, составитель поездов, работник ПМС, локомотивная бригад – машинист и помощник машиниста.

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