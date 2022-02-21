Поворот налево и разворот запретили на пересечении улиц Байкальская и Донская в Иркутске. Фото: администрация Иркутска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске появились новые дорожные знаки на пересечении улиц Байкальская и Донская, запрещающие разворот и поворот налево. Такой запрет наложен на движение из микрорайона Солнечный в центр города. Это решение вынужденное, так как этот участок считается наиболее аварийным. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- Эти меры направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий на указанном участке, - объяснили в администрации города.

Меры направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий на указанном участке

О нововведении распорядились сотрудники ГИБДД. На запрещающем месте уже стоят дорожные знаки.

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