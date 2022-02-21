15 пациентов с диагнозом коронавирус скончались за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

2266 случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Иркутской области. С начала пандемии их количество выросло до 228 274. Об этом сообщают на сайте администрации Куйтунского района.

- В регионе от COVID-19 скончались 7919 жителей, от иных, не связанных с инфекцией заболеваний, умерли 628 пациентов, - говорится в сообщении.

За сутки в Приангарье коронавирус забрал жизни 15 человек. От сопутствующих заболеваний зафиксирован один летальный случай. В тяжелом состоянии находятся 282 пациента с диагнозом COVID.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алина Загитова рассказала о романе с хоккеистом из Ангарска Дмитрием Воронковым. Алина Загитова опровергла слова спортивного журналиста, который назвал ее Воронковой после финала олимпийского турнира по хоккею. (подробности)

Санный спорт по-сибирски: двое грабителей из Тайшета похитили окна со здания и везли их на санях по центру города. В Тайшете двое грабителей пытались на санях увезти похищенные пластиковые окна. (подробности)