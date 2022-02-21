Под Иркутском полиция разыскивает мужчину в темной куртке со светлым замком-молнией

Под Иркутском полиция разыскивает молодого мужчину в темной куртке со светлым замком молнией. Фото: УМВД по Ангарскому районному округу

В Ангарске полиция разыскивает мужчину, который подозревается в ограблении квартиры. Об исчезновении личных вещей написал заявление в полицию житель 29-го микрорайона Ангарска. Об этом сообщают на официальной странице УМВД России по Ангарскому районному округу в инстаграм.

- Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого, который, проникнув в подъезд, обследовал квартиры на предмет свободного доступа, - рассказали в ведомстве.

Судя по кадрам с камер, подозреваемый имеет европейский тип лица, около 25 лет. Среднего роста 170 сантиметров, не худой и не полной комплекции. В тот вечер был одет в темно-зеленого цвета шапку и такого же цвета короткий пуховик. Примечательно, что на куртке имелась светлая застежка-молния. А также за спиной у мужчины был рюкзак фирмы «Nike».

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