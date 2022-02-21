Железнодорожный переезд перекроют в Куйтунском районе утром 22 февраля

Железнодорожный переезд в Куйтунском районе перекроют с 08.30 до 10.30 под Иркутском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Куйтунском районе в поселке Тулюшка 22 февраля ограничат движение через железнодорожный переезд. Он находится на 1532 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщают на официальной странице Управления ГИБДД по Иркутской области.

- В период времени с 07:00 до 08:30 и с 10:30 до 12:00 часов в связи с ремонтными работами по устранению неисправностей будет ограничен проезд, - рассказали на официальной странице.

В это время можно будет проехать только по одной полосе. А с 08.30 до 10.30 и вовсе полностью перекроют движение на этом участке.

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