«Вам, что всю пачку отдать?»: житель Иркутской области погиб после отказа дать сигарету прохожему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тайшете в ночь с 19 на 20 февраля в полицию поступило сообщение о найденном трупе возле кафе. Оперативники выяснили, что рядом с заведением произошла ссора, а затем и драка между двумя мужчинами. В один момент в потасовку вмешался третий человек. Он и, по предварительной информации, схватился за нож и ударил им 31-летнего погибшего. От полученных ран сибиряк скончался на месте, а участники конфликта скрылись. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С места происшествия изъяты вещественные доказательства. В кратчайший срок сотрудники уголовного розыска установили личности всех участников произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемым в хладнокровном убийстве стал 20-летний парень. Его задержали и передали следователям регионального управления Следственного комитета. Ими возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По неподтвержденной информации, ссора между мужчинами началась с фразы «Вам, что всю пачку отдать?».

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