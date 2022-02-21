В Братске полицейского задержали по подозрению в получении взятки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инспектора ГИБДД в Братске подозревают в получении взятки. Известно, что полицейскому передали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, чтобы тот совершил определенные действия, воспользовавшись служебными полномочиями.

Преступление было пресечено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности, - отметили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь полицейскому грозит до шести лет колонии со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, либо наказание штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей. Также инспектору ГИБДД могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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