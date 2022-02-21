В Иркутске образовалась пробка из-за упавшей в обморок на проезжей части пенсионерки. Фото: Росгвардия

На одной из улиц Иркутска образовался автомобильный затор. В нем остановилась и машина старшего лейтенанта полиции Ирины Кошкиной. Оказалось, что пробка появилась из-за упавшей в обморок пенсионерки. Женщине стало плохо прямо на проезжей части, скорее всего, когда она переходила дорогу. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

- Сотрудница Росгвардии остановилась и привела потерявшую сознание пожилую женщину в чувство, после чего проводила её до ближайшей скамейки, где помогла дезориентированной пенсионерке связаться с родными.

Вскоре пожилую иркутянку забрали родственники. Все это время вместе с ней рядом находилась сотрудница полиции.

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