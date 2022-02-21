В Иркутской области предпринимательницу осудят за вранье о высадке ягод Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Эхирит-Булагатском районе осудят 32-летнюю бизнесвумен. Ее обвиняют в мошенничестве. В 2021 году она обратилась в Центр занятости за материальной помощью на выращивание плодово-ягодных растений. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Выделенными средствами она распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, - рассказали в ведомстве. - Впоследствии женщина отчиталась в уполномоченный орган о якобы целевом использовании полученных денежных средств, предоставив фиктивные документы.

В результате региональному министерству труда и занятости причинен ущерб в размере 96 тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой в мировой суд Эхирит-Булагатского района для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела осуществлялось дознавателем ОД МО МВД «Эхирит-Булагатский».

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