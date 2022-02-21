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Общество21 февраля 2022 11:28

В Иркутске свет отключат на 8 часов в части домов в четырех районах города

Электричество отключат в Иркутске 22 февраля
Татьяна Колядина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Иркутске свет отключат на 8 часов в части домов

В Иркутске свет отключат на 8 часов в части домов

В Иркутске 22 февраля отключат свет в части домов в четырех районах города. По многим адресам людям придется обходится без энергии достаточно долго. Отключение связано с проведением запланированных работ на электросети. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутские электросети» в инстаграм.

Адреса в Свердловском округе

Адреса в Свердловском округе

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, - уточнили на официальной странице. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Адреса в Свердловском районе

Адреса в Свердловском районе

В Ленинском районе света не будет в некоторых домах на трех улицах – Розы Люксембург, Воровского и Шахтерская.

Адреса в Ленинском районе

Адреса в Ленинском районе

В Правобережном округе улиц сравнительно больше – 13. Среди них есть такие, как Горького, Карла Маркса, Рабочего Штаба и другие.

Адреса в Правобережном округе

Адреса в Правобережном округе

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