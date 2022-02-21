Дважды пойманная за рулем в пьяном виде автомобилистка проведет 320 часов на обязательных работ

Автолюбительница отработает 320 часов на обязательных работах за повторное вождение в нетрезвом виде в Иркутске

В Иркутске суд вынес вердикт женщине, которую второй раз задержали в пьяном виде за рулем. Она должна выйти на обязательные работы сроком в 320 часов. А также ей продлили запрет на вождение машины до двух лет. Об этом сообщают в пресс-службе Свердловского районного суда города Иркутска.

- В 2020 году женщину задержали за вождение в нетрезвом виде в первый раз, - рассказали в суде. – Тогда на основании постановления мирового судьи ее лишили прав на 1,6 месяца.

Повторный случай произошел год спустя. В августе 2021 года полицейские сумели вовремя остановить любительницу садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пройти медосмотр она отказалась.

Свердловский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание. Повезло, что не попала в аварию, иначе расплата была бы другой.

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