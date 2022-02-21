Реконструкция Лермонтовской развязки в Иркутске продлится 4 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция Лермонтовской развязки в Иркутске потребует 4 года. Работы разделят на два этапа. Во время первого переложат коммуникации с правой стороны по направлению от улицы Вампилова в сторону Академического моста, не затрагивая существующее движение. Во второй год реконструкция пройдет со стороны железной дороги по четырем полосам – двум существующим и двум, обустроенным в первый год. Третий этап пройдет на свободной территории без уменьшения пропускной способности. Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Далее работы перейдут под существующий путепровод, - рассказали в городской думе. - В последующем году предполагается проводить строительство нового путепровода. После завершения работ начнется реконструкция уже существующего. Движение будет проходить по улице Лермонтова на половине путепровода

На сегодня были проведены два этапа публичных слушаний. В конце января документация была направлена на экологическую экспертизу. В апреле этого года будет готово заключение. Его отправят на госэкспертизу проектной документации. После чего, в августе, станет известна точная стоимость работ.

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