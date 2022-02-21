15 миллионов рублей компенсации потребовал у Минфина иркутянин за незаконное обвинение в убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутянин потребовал Минфин России выплатить ему 15 миллионов компенсации морального вреда за незаконное обвинение в убийстве. 16-летнего подростка задержали в 1996 году. 1,5 месяца он находился в изоляторе временного содержания в Ангарске, затем около 3 недель в следственном изоляторе №1 Иркутска, откуда его перевели в одиночную камеру до окончания уголовного преследования. Вместе с ним все это время в одном корпусе находились люди, приговоренные к расстрелу. Об этом сообщают в пресс-службе Свердловского суда Иркутска.

- Неоднократно к истцу применялось физическое воздействие с целью получить признательные показания в совершенном убийстве и с целью оговора иных лиц, не причастных к совершению убийства, - рассказали в суде. - Действиями сотрудников органов предварительного расследования истцу были причинены как физические (пытки/избиения), так и моральные страдания.

Позже уголовное дело в отношении молодого иркутянина было прекращено в связи с непричастностью в совершении преступления.

Но даже после этого с парнем перестали общаться друзья и родственники, так как считали его убийцей.

Суд Министерства финансов за счет средств казны России выплатил сибиряку компенсацию в 700 000 рублей и расходы на представителя - 30 000 рублей.

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