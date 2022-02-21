В Иркутске женщину оштрафовали за оскорбление ребенка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске женщина обратилась в прокуратуру из-за оскорбления ее дочери. По ее словам, одна из родительниц в школе прилюдно унизила ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- В связи с этим прокуратура района вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме), - рассказали в ведомстве.

Мировой суд обязал женщину выплатить штраф 4 тысячи рублей за оскорбление школьницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Я тебя породил – я тебя и убью. Житель Братска задушил единственного сына. Житель Братска задушил единственного сына и остался на свободе на время следствия. (подробности)

Санный спорт по-сибирски: двое грабителей из Тайшета похитили окна со здания и везли их на санях по центру города. В Тайшете двое грабителей пытались на санях увезти похищенные пластиковые окна. (подробности)