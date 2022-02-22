Полицейские задержали жителя Иркутской области, который незаконно рубил деревья в лесничестве

Задержан лесоруб, рубивший сосны на территории Аларского лесничества. Ущерб составил более 640 тысяч рублей. 56-летнего мужчину обвинили в незаконной рубке лесных насаждений. Он предстал перед судом. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуру Иркутской области.

- Суд установил, что в конце октября 2020 года неработающий житель Аларского района совершил рубку деревьев при отсутствии разрешительной документации, - рассказали в ведомстве.

Все, что незаконный лесоруб пытался «нажить», по приговору суда у него изъято. А также у мужчины забрали бензопилу, с помощью которой он рубил деревья.

Во время суда обвиняемый отдал часть от общей суммы ущерба, 205 тысяч рублей.

Аларский районный суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму больше 430 тысяч рублей.

В наказание мужчина получил 2,4 года условно с исполнительным сроком на два года. Исполнение приговора возьмет под контроль уголовно-исполнительная инспекция.

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