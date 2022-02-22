В Иркутске осудят бизнесвумен, которая помогла больше 350 мигрантам незаконно получить регистрацию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

38-летнюю жительницу Иркутска обвиняют в организации незаконной миграции. Глава общества с ограниченной ответственностью заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры, благодаря которым они могли незаконно получить регистрацию. Конечно, делала это женщина не безвозмездно, а за денежное вознаграждение. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Свой незаконный бизнес обвиняемая осуществляла с июня по декабрь 2019 года, организовав по указанной схеме нелегальное пребывание на территории областного центра свыше 350 мигрантов, - рассказали в ведомстве.

Дело рассмотрят в Куйбышевском суде Иркутска. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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