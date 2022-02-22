Иркутский драматический театр посетит школы региона со спектаклем «Уроки французского». Фото: Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова

28 февраля в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова состоится премьера спектакля «Уроки французского» по рассказу Валентина Распутина. Режиссер постановки Иван Гущин. А в качестве актеров выступят шесть иркутских школьников 10-12 лет, которые прошли кастинг в ноябре 2021 года. Об этом сообщают на официальном сайте театра.

- На протяжении четырех месяцев ребята занимались актерским мастерством, сценической речью, сценическим движением, ритмикой, вокалом, изучением французского языка. Они выйдут на сцену вместе с профессиональными артистами, - рассказали в пресс-службе Иркутского драматического театра.

«Уроки французского» это история деревенского мальчика, оказавшегося вдали от родителей в непростое голодное послевоенное время. Со сцены артисты расскажут о доброте и о том, каким спасительным бывает для нас человеческое участие, о милосердии и настоящей дружбе и детстве.

Вместе с тем в честь юбилея Валентина Распутина спектакль «Уроки французского» покажут школьникам Иркутска и области. Специально для этого актеры отправятся в разные города региона.

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