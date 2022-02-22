Спасатели перекрыли 12 опасных для выезда машин на лед мест в Иркутской области

Спасатели перекрыли 12 опасных мест для выезда машин на лед в Иркутской области. Фото: МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области спасатели перекрыли 12 опасных мест, на которые запрещено выезжать на машине. Это было сделано в рамках программы «Безопасный лед». Она была запущена с 21 по 27 февраля этого года. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России о Иркутской области.

- Ежедневно в действиях, направленных на снижение происшествий на водоемах, задействованы межведомственные группы профилактики и патрулирования общей численностью более тысячи человек, - рассказали в ведомстве.

Чтобы охватить всю территорию, к работе были привлечены госинспекторы по маломерным судам, их внештатные сотрудники, пожарные, спасатели. Кроме того, в операциях приняли участие работники полиции, представители муниципальных образований и общественных организаций, старосты населенных пунктов.

Участники акции за минувшие сутки проверили 210 мест, в которых можно выйти или выехать на лед. В таких пунктах установили 78 специальных запрещающих знаков и вывесок. Работники государственной инспекции по маломерным судам провели обучение в 88 школах по правилам поведения на льду.

Напомним, выезд на лед вне переправы карается штрафом. Если запрет нарушит обычный житель Иркутской области, то придется заплатить от 500 от 1000 рублей. На должностное лицо наложат штраф от 3 до 5 тысяч рублей. На представителя какой-либо организации – от 20 до 50 тысяч рублей. Самим водителям грозит уголовное дело.

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