Копила всю жизнь, а потеряла за день. Иркутскую пенсионерку лжеследователи развели на 6 миллионов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жертва мошенников появилась в Иркутске. На этот раз аферисты добрались до 74-летней женщины. Воспользовавшись подменой номера, они представились сотрудниками Следкома. Лжеследователи предупредили пенсионерку, что ее деньги собираются похитить и сбережения срочо нужно перевести на «безопасный счет». К слову, на счетах у пожилой женщины хранилась сумма, которую она вместе с мужем копила всю жизнь, работая на севере. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Далее к беседе подключился лжебанкир, под диктовку которого заявительница направилась к ближайшим банкоматам, выполнила более 25 операций и в общей сложности отправила на указанные аферистами счета свыше 6 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве. - Осознав, что стала жертвой обмана пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают, что сегодня мошенники могут подделать любой номер, в том числе сотрудников правоохранительных органов, банковских служащих. Доверять конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах нельзя никому, особенно незнакомцам.

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