Доходный дом Хейвица в центре Иркутска выставили на продажу за 65 миллионов рублей. Фото: сервис объявлений Авито

В историческом центре Иркутска, на улице Дзержинского, 44Б, продают дом-памятник 20-го века постройки. Здание, известное как Доходный дом Хейвица, включено в список выявленных объектов культурного наследия. В 2015 году оно было отреставрировано. Сегодня там располагается гостиница.

Собственник выставил объявление на одном из популярных сервисов. В публикации он отметил, что общая площадь трехэтажного дома, включая цоколь, составляет 408 квадратных метров. Внутри здания располагаются 8 номеров и отдельный ресторан. Стоимость, назначенная продавцом, 65 миллионов рублей с возможным торгом.

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