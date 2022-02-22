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Происшествия22 февраля 2022 5:36

Задержана иркутянка, продававшая несуществующий товар через интернет

На женщину заведено уголовное дело
Татьяна Колядина
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Задержана иркутянка, продававшая несуществующий товар через интернет

Задержана иркутянка, продававшая несуществующий товар через интернет

Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Иркутска, которая продавала в интернете детские вещи и игрушки. От попавшихся на удочку потерпевших на женщину поступило много заявлений в полицию. За мошенничество на женщину заведено уголовное дело. Об том сообщают в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

- Известно, что женщина в августе 2020 года создала группу в популярном мессенджере по продаже детских вещей, - рассказали в ведомстве. - Фото предлагаемых товаров девушка просто скачивала в сети Интернет и выдавала за свои.

Оказалось, что она вела незаконную деятельность и раньше. 17 декабря 2020 года ее осудил Ангарский районный суд Иркутской области - на 2 года условно. Но злоумышленница продолжила обманывать.

От "суперпродаж" мошенницы пострадали жители Бурятии и Забайкальского края. Как? Примерно одинаково. Например, 35-летняя женщина из Забайкалья 6 декабря заказала игрушки на 9,5 тысяч рублей, но так их и не получила.

Полицейские отметили, что «бизнесвумен» совершила еще четыре преступления. Также сообщается, что женщина нигде не работает и воспитывает двоих детей.

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