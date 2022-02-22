714 тысяч рублей обязали выплатить виновника ДТП пострадавшей пассажирке в Иркутской области

Жительница Тайшета получила закрытый перелом позвоночника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Тайшета получила закрытый перелом позвоночника в ДТП и потребовала виновника выплатить ей моральный и материальный ущерб. На трассе Р-255 «Сибирь» водитель Nissan Avenir не уступил дорогу и столкнулся с Toyota Corolla, в котором и находилась пострадавшая. Мужчину суд обязал выплатить женщине 714 тысяч рублей, но деньги долгое время не поступали. Об этом сообщают в УФССП России по Иркутской области.

- Судебный пристав ознакомил гражданина о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, разъяснил меры принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения решения суда, - отметили в ведомстве.

Побоявшись ареста имущества и счетов, виновник ДТП оплатил задолженность в полном объеме. Деньги поступили на счет пострадавшей женщины.

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