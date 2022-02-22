Иркутск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 5:45

714 тысяч рублей обязали выплатить виновника ДТП пострадавшей пассажирке в Иркутской области

Жительница Тайшета получила закрытый перелом позвоночника
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительница Тайшета получила закрытый перелом позвоночника

Жительница Тайшета получила закрытый перелом позвоночника

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Тайшета получила закрытый перелом позвоночника в ДТП и потребовала виновника выплатить ей моральный и материальный ущерб. На трассе Р-255 «Сибирь» водитель Nissan Avenir не уступил дорогу и столкнулся с Toyota Corolla, в котором и находилась пострадавшая. Мужчину суд обязал выплатить женщине 714 тысяч рублей, но деньги долгое время не поступали. Об этом сообщают в УФССП России по Иркутской области.

- Судебный пристав ознакомил гражданина о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, разъяснил меры принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения решения суда, - отметили в ведомстве.

Побоявшись ареста имущества и счетов, виновник ДТП оплатил задолженность в полном объеме. Деньги поступили на счет пострадавшей женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Я тебя породил – я тебя и убью. Житель Братска задушил единственного сына. Житель Братска задушил единственного сына и остался на свободе на время следствия. (подробности)

Санный спорт по-сибирски: двое грабителей из Тайшета похитили окна со здания и везли их на санях по центру города. В Тайшете двое грабителей пытались на санях увезти похищенные пластиковые окна. (подробности)