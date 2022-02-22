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Общество22 февраля 2022 6:04

Полномочия трех комиссий перераспределила Дума Иркутска

Вопросы по обращению с бродячими собаками сможет решать комиссия по ЖКХ и благоустройству
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Полномочия трех комиссий перераспределила Дума Иркутска. Дума Иркутска

Полномочия трех комиссий перераспределила Дума Иркутска. Дума Иркутска

Сегодня, 22 февраля, Дума Иркутска перераспределила полномочия трех комиссий. Новая система будет соответствовать схеме комитетов в Законодательном Собрании Иркутской области. Так например, часть полномочий комиссии по экономической политике и бюджету перейдет в комиссию по собственности и земельным отношениям. Об этом сообщают в пресс-службе Думы города.

- Она будет называться комиссией по собственности и экономической политике, - отметили в думе. - Ее работа будет координироваться с комитетом по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска. Комиссия по экономической политике и бюджету станет называться комиссией по бюджетной политике и будет сконцентрирована на работе с бюджетом и бюджетном процессе.

Вместе с этим комиссия по ЖКХ и благоустройству обретает полномочия по вопросу обращения с безнадзорными животными.

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