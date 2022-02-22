Полномочия трех комиссий перераспределила Дума Иркутска. Дума Иркутска

Сегодня, 22 февраля, Дума Иркутска перераспределила полномочия трех комиссий. Новая система будет соответствовать схеме комитетов в Законодательном Собрании Иркутской области. Так например, часть полномочий комиссии по экономической политике и бюджету перейдет в комиссию по собственности и земельным отношениям. Об этом сообщают в пресс-службе Думы города.

- Она будет называться комиссией по собственности и экономической политике, - отметили в думе. - Ее работа будет координироваться с комитетом по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска. Комиссия по экономической политике и бюджету станет называться комиссией по бюджетной политике и будет сконцентрирована на работе с бюджетом и бюджетном процессе.

Вместе с этим комиссия по ЖКХ и благоустройству обретает полномочия по вопросу обращения с безнадзорными животными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гнали из леса в город и рвали. Стая бродячих собак загрызла косулю в Иркутске. В Иркутске стая бродячих собак растерзала косулю. (подробности)

Синоптики огорошили прогнозом погоды на 23 февраля в Иркутске. 23 февраля снега в Иркутске не ожидается. (подробности)