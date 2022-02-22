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Общество22 февраля 2022 7:58

Иркутянам запретили подкармливать бездомных собак и строить им будки

Приют на 600 бездомных собак предложили построить под Иркутском
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Приют на 600 бездомных собак предложили построить под Иркутском

Приют на 600 бездомных собак предложили построить под Иркутском

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время заседания Думы Иркутска 22 февраля депутаты поддержали решение о запрете горожанам подкармливать, а также обустраивать лежанки и будки для бродячих собак. По их мнению, это лишь усугубляет ситуацию с безнадзорными животными. Все постройки будут убирать администрация города или УК. Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Депутаты выдвигают несколько путей решения проблемы, которая возникла в городе из-за увеличения количества бездомных животных. Так, предлагается в короткие сроки изыскать участки для строительства государственных, муниципальных и волонтерских приютов на территории Иркутского района для содержания в среднем по 500-600 животных в каждом, а при ближайшей корректировке областного бюджета предусмотреть средства на их строительство, - рассказали в Думе Иркутска.

Вместе с тем предложено запланировать бюджет на содержание животных в течение полугода, бесплатную кастрацию или стерилизацию собак, имеющих владельцев.

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