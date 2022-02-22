35 домов в Братске останутся без холодной воды 24 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители части домов на четырех улицах Братска останутся без холодной воды. Неудобства придется терпеть несколько часов. Об этом сообщают на официальном сайте «Дирекции городской инфраструктуры».

- Это связано с проведением ремонтных работ на сетях холодного водяного снабжения по улице Кирова, 8А , - говорится в сообщении.

КОНКРЕТНО

Воды не будет с 9 до 17 часов вот по этим адресам:

Ул. Кирова, 4; 6; 8; 8 Б; 8 А; 8 В; 10 А; 10; 10 Б; 12; 12 А.

Ул. Комсомольская, 26 А; 26 Б; 28 Б; 30; 30 А; 30 Б; 32.

Ул. Подбельского, 9; 11; 11 А; 11 Б; 13.

Ул. Мира, 23; 25; 27; 27 Б; 27 А; 27 В; 29; 29 А; 29 Б; 29 В; 31 А; 31 Б.

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