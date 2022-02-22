Звуковую уличную рекламу запретят в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутске запретят устанавливать наружную звуковую рекламу. Такое решение приняли депутаты на 37-м очередном заседании городской думы. После его вступления в силу объекты демонтируют. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Федеральным законом № 150-ФЗ внесены изменения в статью 19 Закона о рекламе. Она дополнена частью 3.2., вводящей запрет на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, расположенного на внешних стенах, крышах и других конструктивных элементах зданий и строений, - рассказала председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.

Вместе с этим утратил силу подпункт закона о правилах размещения наружной рекламы на территории города Иркутска.

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