В Иркутске заблокировали сайт организаторов прогулок по крышам

Заблокирован сайт, призывавший заниматься «руфингом» в Иркутске

В Иркутске в сети прокуратура Иркутской области нашла информацию на социальной странице в интернете, на которой людей призывали заняться «руфингом». Так называется прогулка по крышам высотных строений. В тексте говорилось, что для подобных сборов возраст не имеет значения ( а значит есть возможность посещения их детьми). Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Поскольку склонение не достигшего совершеннолетия человека в совершение противоправных действий, которые заведомо представляют опасность для их жизни, может быть уголовно наказуемым деянием, размещение такой информации идет вразрез с законом, - рассказали в ведомстве.

После проверки прокуратурой отправленное исковое заявление в суд было одобрено. Сайт запретили и заблокировали.

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