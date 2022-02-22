Кража по-быстрому: в Иркутске уборщица похитила телефон, пока сотрудник пиццерии отлучился из подсобки

Кража по-быстрому: уборщица похитила телефон, пока сотрудник пиццерии отлучился из подсобки в Иркутске

В Иркутске уборщица похитила из подсобки телефон «Honor 8A», когда работник пиццерии отошел оттуда на некоторое время. Кража произошла в августе 2021 года. Примечательно, что пока полицейские не выяснили, кто преступник и не забрали имущество коллеги у женщины, она продолжала постоянно пользоваться ворованным смартфоном. Вскоре злоумышленница предстала перед судом. Об этом сообщают в пресс-службе Свердловского районного суда города Иркутска.

- Судом женщина признана виновной в совершении кражи, рассказали в суде. – Принято решение назначенное наказание считать условным, с установлением испытательного срока два года.

Теперь женщине запрещено переезжать без оповещения службы, которая следит за поведением отбывающего условный срок. Кроме того, необходимо приходить отмечаться в определенные дни в уголовно-исполнительную инспекцию.

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