Отключения света пройдут в части Иркутска 23 и 24 февраля Фото: Антон ФОКИН

23 и 24 февраля в некоторых домах Иркутска будет отключено электроснабжение. При этом неудобства придется терпеть жителям всех районов областного центра. Об этом сообщают в официальном аккаунте компании «Иркутские электросети» в Инстаграм.

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в соцсетях компании.

Также внимание жителей обратили на то, что в плане работ возможны корректировки, например, из-за погоды или при выявлении дефектов на энергооборудовании.

Временные неудобства придется терпеть жителям всех районов областного центра.

Адреса опубликовали в официальном аккаунте компании «Иркутские электросети» в Инстаграм

все отключения запланированные.

Также внимание жителей обратили на то, что в плане работ возможны корректировки.

Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

23 и 24 февраля в некоторых домах Иркутска будет отключено электроснабжение

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