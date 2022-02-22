Отключения света пройдут в части Иркутска 23 и 24 февраля
Фото: Антон ФОКИН
23 и 24 февраля в некоторых домах Иркутска будет отключено электроснабжение. При этом неудобства придется терпеть жителям всех районов областного центра. Об этом сообщают в официальном аккаунте компании «Иркутские электросети» в Инстаграм.
- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в соцсетях компании.
Также внимание жителей обратили на то, что в плане работ возможны корректировки, например, из-за погоды или при выявлении дефектов на энергооборудовании.
Временные неудобства придется терпеть жителям всех районов областного центра.
Адреса опубликовали в официальном аккаунте компании «Иркутские электросети» в Инстаграм
все отключения запланированные.
Также внимание жителей обратили на то, что в плане работ возможны корректировки.
Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.
23 и 24 февраля в некоторых домах Иркутска будет отключено электроснабжение
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