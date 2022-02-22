Раненого обездвиженного изюбря спасли инспекторы Прибайкальского нацпарка

Раненного обездвиженного изюбря спасли инспекторы Прибайкальского нацпарка. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

В Прибайкальском нацпарке на льду вблизи устья реки Бугульдейка был замечен изюбрь, который не мог встать на ноги. Животное, скорее всего, спасалось от волков и выбежало на акваторию. Инспекторы заповедника решили обвязать его веревками и вытянуть на берег, но даже после спасательной операции парнокопытное не скрылось от человека. Специалисты считают, что это последствия стресса.

- Сейчас важно дать оленю отдохнуть и прийти в себя. Подвергать его дополнительному стрессу перевозкой в лес мы не планируем. Инспекторы находятся неподалёку для предотвращения излишнего внимания людей и возможного нападения собак, - объяснила научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

К слову, на вид благородному оленю не менее четырёх лет. Он ранен, но не критически – сухожилия в порядке, он может стоять на ногах и передвигаться. Инспекторы заповедника надеются, что изюбрь оправится и уйдет в лес самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гнали из леса в город и рвали. Стая бродячих собак загрызла косулю в Иркутске. В Иркутске стая бродячих собак растерзала косулю. (подробности)

Синоптики огорошили прогнозом погоды на 23 февраля в Иркутске. 23 февраля снега в Иркутске не ожидается. (подробности)