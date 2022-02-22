Чем порадовать мужчин на 23 февраля в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Буквально завтра знаменательный праздник - День защитника Отечества. Если прекрасная половина еще не успела закупиться подарком для своих мужчин и не знает, чем их можно порадовать, то Иркутскстат знает. Свои варианты пресс-служба Иркутскстата опубликовала на официальной странице в инстаграм. На самом деле, они просто рассчитали, сколько в среднем будут стоить некоторые «праздничные» товары, которые иркутянки преподносят каждый год. Данные взяты за январь 2022 года.

- Например, можно преподнести то, что пригодится в каждом доме – электрическую дрель, - рассказали в ведомстве. – Стоит он 5070 тысяч рублей.

Частая гостья среди презентов – туалетная вода. За нее нужно отдать 2882 тысяч рублей. Также можно подарить беспроводные наушники, которые в среднем стоят 2428 рублей. Помимо этого, ремень за 992 рубля и книгу за 443 рубля.

Не следует забывать, что впереди Международный женский день и, чтобы не расстроиться, нужно выбирать презент от души.

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