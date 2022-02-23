Трамвай горел на пересечении улиц Декабрьских Событий и Тимирязева в Иркутске. Фото: "Сводка38" в "Инстаграм".

Поздно вечером на пересечении улиц Декабрьских Событий и Тимирязева в Иркутске загорелся трамвай. Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях. По ним видно, что вагон сильно дымил. Сообщается, что никто, к счастью, не пострадал.

- Обращений в пожарную охрану вообще не поступало. Когда пожарные прибыли на место, трамвая там уже не было. Видимо, с задымлением справились своими силами, - пояснили корреспонденту "КП"-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Из-за чего загорелся трамвай, станет известно позже.

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