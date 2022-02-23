17-летняя девушка погибла при столкновении Subaru Legacy и Nissan Patrol в Усть-Куте. Фото: УГИБДД Иркутской области в "Инстаграме".
В ночь на 23 февраля на улице Пушкина в Усть-Куте произошла смертельная авария.
- 20-летний водитель «Субару Легаси» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с «Ниссан Патрол», - рассказали в официальном аккаунте УГИБДД Иркутской области в соцсетях.
Водитель "Субару" и его пассажиры - 22-летний парень и 17-летняя девушка - получили травмы и попали в больницу. Школьница вскоре умерла. А 46-летний водитель внедорожника в ДТП не пострадал.
Полицейские проводят проверку, выясняя все обстоятельства трагедии.
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