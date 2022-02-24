4.5 тысячи пешеходов оштрафовали за нарушения ПДД в Иркутске и Иркутском районе в 2021 году

4.5 тысяч пешеходов оштрафовали за нарушения ПДД в Иркутске и Иркутском районе в 2021 году Фото: Архив "КП"

В Иркутске автоинспекторы продолжают проведение профилактического мероприятия «Внимание, пешеход!». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

Очень важно, чтобы правила дорожного движения соблюдали не только автомобилисты, но и пешеходы. От этого зависят здоровье и жизни.

- В 2021 году в Иркутске и Иркутском районе произошло 150 ДТП по причине нарушения правил проезда пешеходных переходов, по вине самих пешеходов – 125, - отмечают инспекторы. – К административной ответственности привлекли в минувшем году 4.5 тысяч пешеходов и больше 4990 автолюбителей.

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