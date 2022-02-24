Спортсмены из 20 стран примут участие в забеге по льду Байкала 27 февраля Фото: Елена КРИВЯКИНА

27 февраля на льду Байкала пройдет «Международный Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод». Забег считается одним из самых сложных в мире и посвящен пропаганде здорового образа жизни и популяризации отдыха на зимнем Байкале. Об этом сообщают на официальном сайте марафона. В этом году в мероприятии примут участники из 20 стран. Число бегунов заведомо меньше по сравнению с прошлыми годами в связи с пандемией коронавируса.

Спортсмены пробегут две дистанции: на 42 километра и 195 метров и на 21 километр. Место и время старта и финиша будет определен за сутки до начала марафона и зависит от ледовой обстановки.

К участию в мероприятии допускаются лишь физически здоровые мужчины и женщины. Каждый бегун обязан документально подтвердить, что является совершеннолетним и имеет опыт забегов на длинные дистанции.

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