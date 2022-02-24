За некачественную установку окон с предпринимателя в Иркутске взыскали 27075 рублей

Недобросовестный установщик окон предстал перед судом

В Иркутске в апреле 2020 году житель областного центра заключил договор с установщиком окон. Он должен был установить четыре окна и подоконник. При этом снять старые. Работу индивидуального предпринимателя заказчик оплатил вперед. Но после того, как она была сделана, мужчина нашел дефекты в установке. Об этом сообщают в пресс-службе Свердловского районного суда.

- В результате неправильно произведенного замера оконных проемов не обеспечена должная качественная герметичность и звукоизоляция, а именно, слышен свист ветра, по всему периметру установленных стеклопакетов через щели попадает дождь, на подоконнике и полу балкона в период непогоды стоит вода, - рассказали о недостатках в суде.

В Свердловском суде претензия была удовлетворена. Договор расторгнут. С бизнесмена взыскали стоимость окон, моральный ущерб и штраф. Всего 27075 рублей.

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